Азербайджан остановил тренировочные полёты после крушения МиГ-29

Военно-воздушные силы Азербайджана приостановили учебно-тренировочные полёты после крушения истребителя МиГ-29.

«До выяснения причин крушения МиГ-29 временно приостановлены все полёты авиационных средств ВВС Азербайджана», — цитирует РИА Новости пресс-службу Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что несение боевого дежурства продолжается в штатном порядке.

Ранее сообщалось, что на поиски самолёта были отправлены корабли и вертолёты.

Во время учебного полёта в четверг, 25 июля, истребитель МиГ-29 пропал с радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота.