Азербайджан остановил тренировочные полёты после крушения МиГ-29

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Военно-воздушные силы Азербайджана приостановили учебно-тренировочные полёты после крушения истребителя МиГ-29.
Азербайджан остановил тренировочные полёты после крушения МиГ-29
  • РИА Новости

«До выяснения причин крушения МиГ-29 временно приостановлены все полёты авиационных средств ВВС Азербайджана», — цитирует РИА Новости пресс-службу Минобороны Азербайджана. 

Отмечается, что несение боевого дежурства продолжается в штатном порядке. 

Ранее сообщалось, что на поиски самолёта были отправлены корабли и вертолёты. 

Во время учебного полёта в четверг, 25 июля, истребитель МиГ-29 пропал с радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота. 

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