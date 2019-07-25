Политолог оценил увеличение госдолга Украины

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT увеличение государственного долга Украины до $80,35 млрд за месяц.

«Эта цифра обращает на себя внимание. Но надо учитывать, что данные появляются не одновременно с тратой денег, а за какой-то период», — считает эксперт.

По его словам, новому украинскому лидеру необходимо уточнить, куда именно пошли деньги, было ли это оправданно и санкционировано.

«Это может стать некой подсказкой к тому, что необходимо браться за решение внутрихозяйственных проблем в стране, думать о благосостоянии людей и завершать процесс постоянного выяснения отношений. Скоро придёт осень и возникнут вопросы с ЖКХ, продовольствием. Именно сейчас нужно решать все эти проблемы и не увлекаться политическим проектированием», — заключил Оленченко.

Ранее стало известно, что государственный долг Украины вырос на 2,5% за месяц и составил $80,35 млрд.