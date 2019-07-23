Украина поставила системы радиационного контроля на границе с Россией

Погранслужба Украины установила комплексы контроля за перемещением радиоактивных веществ на пунктах пропуска на границах с Россией и Молдавией.

«Полученное оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов через границу», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что делегация из США проверила работоспособность аппаратуры и передала её украинской стороне.

Комплексы установили в пунктах пропуска «Большая Писаревка» и «Николаевка» на границе с Россией и в пункте пропуска «Староказачье» на границе с Молдавией.