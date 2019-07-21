Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии в Москве.

Reuters

«Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения», — заявил собеседник агентства. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о смерти Бердымухамедова.