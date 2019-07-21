Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Короткая ссылка
RT
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии в Москве.
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
  • Reuters

«Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения», — заявил собеседник агентства.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о смерти Бердымухамедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить