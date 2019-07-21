Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сотрудника дипмиссии в Москве.
- Reuters
«Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения», — заявил собеседник агентства.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о смерти Бердымухамедова.
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