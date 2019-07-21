Машина въехала в толпу в Киргизии
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
«Водитель не справился с управлением и выехал с трассы, задев зрителей», — сказал собеседник.
Отмечается, что пострадавшим оказана помощь дежурившими на месте медиками. Один человек госпитализирован.
«На месте работают наши сотрудники, точное количество пострадавших выясняется», — добавили в ведомстве.
Ранее в Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов.