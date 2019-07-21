В Белоруссии опровергли данные о войсках России в Чернобыльской зоне

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Появившаяся в СМИ информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Белоруссии находятся российские войска не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Белоруссии, опубликованном в Telegram.

«Распространяемая в сети информация о якобы «присутствии войск России на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения» не соответствует действительности», — указывается в сообщении.

Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ сообщила, что проверяет информацию о наличии российских войск вблизи украинской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения.

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