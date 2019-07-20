Журналист рассказал о реакции Полторака на инцидент с Зеленским
- Reuters
По словам Полторака, «никакого инцидента не произошло». Отмечается, что после приветствия главы Минобороны и начальника Генштаба Зеленский подошёл к заместителям офиса президента.
Бутусов предположил, что украинский лидер «хотел что-то сказать чиновникам наедине по другой теме».
«Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал: «Секундочку!» Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего», — написал Бутусов в своём Facebook.
Он добавил, что после этого мероприятие пошло по плану.
Ранее в офисе Зеленского назвали чушью сообщения об инциденте с Полтораком.