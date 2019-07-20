СМИ: Оскорбивший Путина грузинский ведущий сохранит работу
- © Стоп-кадр трансляции телеканала «Рустави 2»
«В этом случае я не являюсь ни противником, ни сторонником (работы Габунии на «Рустави 2». — RT). Я уже сказал и зафиксировал позицию, что все остаются на своих местах», — цитирует Sputnik Грузия Салию.
7 июля ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P. S. с нецензурной брани в адрес Путина на русском языке.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал поведение Габунии.