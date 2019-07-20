Полиция Киева выявила 642 нарушения перед выборами в Раду

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Киевская полиция в ходе предвыборной кампании перед парламентскими выборами на Украине зарегистрировала 642 нарушения избирательного законодательства. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.
Полиция Киева выявила 642 нарушения перед выборами в Раду
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В том числе 354 случая связаны с незаконной агитацией, 51 случай — с возможным подкупом избирателей. Также зафиксированы 41 случай хулиганства, 40 конфликтов, 16 фактов препятствования избирательному праву и девять случаев повреждения имущества. 

В связи с нарушениями возбуждено 38 уголовных дел.

«Столичная полиция переведена на усиленный вариант несения службы и заступила на обеспечение правопорядка во время выборов народных депутатов Украины», — указано в сообщении.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко заявил, что в ведомстве ожидают явку на выборы в Раду на уровне 50%.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля.

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