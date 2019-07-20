Посольство США призвало Киев наказать виновных в убийстве Шеремета
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«В третью годовщину убийства Павла Шеремета мы призываем власти проявить приверженность свободе прессы и привлечь к ответственности виновных в убийстве журналиста», — говорится в сообщении.
На треті роковини вбивства Павла Шеремета ми закликаємо владу проявити прихильність до свободи преси і притягнути до відповідальності винних у його смерті. Незалежні ЗМІ відіграють важливу роль в українській демократії. pic.twitter.com/s5amYA210F— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 июля 2019 г.
Как информирует Интерфакс-Украина, в украинской столице прошла акция «Кто убил Павла? Три года без ответа» по случаю третьей годовщины убийства Шеремета.
В акции приняли участие журналисты, депутаты Верховной рады и временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Участники мероприятия принесли цветы к месту, где был взорван автомобиль с Шереметом.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года. Украинское следствие до сих пор не назвало заказчиков и исполнителей преступления.
Подробнее — в материале RT.