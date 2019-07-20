В соцсетях обсуждают инцидент с Зеленским и Полтораком

Пользователи социальных сетей прокомментировали инцидент с участием президента Украины Владимира Зеленского и главы Минобороны страны Степана Полторака.

Один из пользователей отметил, что Зеленскому «прежде чем стать президентом, нужно научиться культуре поведения».

«Уважаемые люди, лицо Украины, а ведут себя — позор», — написал другой пользователь.

Некоторые пользователи заявили, что украинский президент «правильно сделал, только мало».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский на публике резко оттолкнул Полторака.

При этом замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка, комментируя инцидент, заявил, что «никакого толчка не было» и назвал данные СМИ «полной чушью».