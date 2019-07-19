Лукашенко надеется на углубление политического диалога Белоруссии и ЕС

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении Урсуле фон дер Ляйен по случаю избрания на должность главы Европейской комиссии (ЕК) выразил надежду на углубление политического диалога Минска с ЕС.
Лукашенко надеется на углубление политического диалога Белоруссии и ЕС
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Рассчитываю на дальнейшее углубление политического диалога и наполнение новым практическим содержанием двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и ЕС в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях», — говорится в тексте телеграммы Лукашенко.

В марте Лукашенко назвал Евросоюз опорой стабильности в мире. По его словам, Белоруссия готова к сотрудничеству с ЕС, но с учётом национальных интересов.

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