Лукашенко надеется на углубление политического диалога Белоруссии и ЕС

Белорусский лидер Александр Лукашенко в поздравлении Урсуле фон дер Ляйен по случаю избрания на должность главы Европейской комиссии (ЕК) выразил надежду на углубление политического диалога Минска с ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Рассчитываю на дальнейшее углубление политического диалога и наполнение новым практическим содержанием двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и ЕС в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях», — говорится в тексте телеграммы Лукашенко.

В марте Лукашенко назвал Евросоюз опорой стабильности в мире. По его словам, Белоруссия готова к сотрудничеству с ЕС, но с учётом национальных интересов.