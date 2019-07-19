В результате обвала стены на территории детсада во Львове погиб человек

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На территории детского сада во Львове в ходе ремонтных работ обвалилась стена. Как передаёт телеканал «112 Украина», в результате ЧП погиб человек.
В результате обвала стены на территории детсада во Львове погиб человек
  • © lv.dsns.gov.ua

«Конструкция обвалилась, когда ремонтировали подпорную стену, бетонный блок сдвинулся и придавил 24-летнего рабочего... Обвал произошёл в нескольких метрах от детской площадки», — уточнили на канале.

Молодой человек, как сообщается, скончался в автомобиле скорой помощи. 

К настоящему времени территорию, где произошёл инцидент, огородили. 

Местные власти подтвердили информацию о произошедшем, отметив, что сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ЧП.

В марте сообщалось о смерти горняка в результате обвала породы на шахте «Надежда» во Львовской области Украины.

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