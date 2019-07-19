Защита попросила отпустить Вышинского под личное поручительство

Защита руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского просит суд отпустить его под личное поручительство.

«Прошу суд отказать в содержании под стражей и заменить на меру, не связанную с содержанием под стражей, в частности, на личное обязательство», — заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

В свою очередь, прокуратура просит продлить арест на два месяца, мотивируя тем, что у Вышинского есть гражданство России и он может покинуть территорию Украины, а также оказывать давление на свидетелей.

Ранее сообщалось, что здание Подольского районного суда Киева, где проходит заседание по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, взято под усиленную охрану.