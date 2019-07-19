В Киеве началось заседание суда по делу Вышинского
- © РИА Новости
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что при президентстве Владимира Зеленского на Украине в отношении главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет принято справедливое решение.
В Кремле заявили, что внимательно следят за процессом.