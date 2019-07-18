Конституционный суд Армении приостановил дело Кочаряна

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Конституционный суд Армении приостановил производство дела в отношении бывшего президента страны Роберта Кочаряна.
Конституционный суд Армении приостановил дело Кочаряна
  • © Vahram BAGHDASARYAN / AFP / PHOTOLURE

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КС Армении.

«Принимая во внимание обращения Роберта Кочаряна и суда общей юрисдикции Еревана об определении конституционности статьи 300.1 УК страны, КС принял решение обратиться в ЕСПЧ и Венецианскую комиссию для получения консультативного мнения», — указывается в заявлении.

Уточняется, что производство по делу Кочаряна приостанавливается до получения соответствующего мнения.

Ранее суд в Армении арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Его обвиняют в посягательстве на конституционный строй и получении взятки. Кочаряна несколько раз арестовывали и освобождали по делам, связанным с теми же самыми обвинениями. 

Подробнее — в материале RT.

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