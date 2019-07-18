Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
«Таким образом, ставка Нафтогаза на газовую войну и на победу в ней — чистая авантюра», — написал Пушков.
Он подчеркнул, что Украине необходима «не газовая война, а газовый мир с Россией».
Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в случае прекращения транзита российского газа страну ждёт техногенная катастрофа.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал это заявление в беседе с RT.