«Газпром» увеличил объёмы транзита газа через украинскую ГТС
- Reuters
Об этом сообщает «Укртрансгаз» на своей странице в Facebook.
Уточняется, что это связано с остановкой на ремонт двух ниток газопровода «Северный поток».
«Сегодня (17 июля. — RT) из-за остановки на ремонт двух ниток обходного газопровода «Северный поток» «Газпром» резко увеличил объёмы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС — на 25%, или 60 млн куб. м/сутки», — указывается в заявлении.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.
Эксперт Александр Охрименко в беседе с НСН оценил подготовку Киевом запасного плана на случай провала переговоров по транзиту газа.