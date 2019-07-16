В Киеве прокомментировали решение суда Амстердама о скифском золоте

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Министр культуры Украины Евгений Нищук прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама отложить окончательное решение по скифскому золоту, объяснив это необходимостью «дополнительной информации от сторон относительно права собственности».
В Киеве прокомментировали решение суда Амстердама о скифском золоте
  • Reuters

Нищук заявил о готовности Украины «предоставить любую дополнительную информацию по запросу суда».

«Сейчас мы внимательно изучаем это решение вместе со всеми причастными: нашими адвокатами, Минюстом, посольством Украины в Королевстве Нидерланды и юридическими советниками», — цитирует РИА Новости главу украинского Минкультуры.

Он также отметил, что позиция Киева относительно того, что скифское золото должно вернуться на Украину, остаётся неизменной.

Ранее суд в Амстердаме отодвинул дату вынесения окончательного решения по скифскому золоту из музеев Крыма на шесть — девять месяцев.

В настоящее время артефакты хранятся в музее Алларда Пирсона, куда были привезены несколько лет назад.

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