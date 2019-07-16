СБУ не зафиксировала попыток вмешательства России в выборы

Врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов сообщил, что ведомство не зафиксировало попыток вмешательства России в досрочные выборы в Верховную раду.

«По состоянию на сейчас — нет», — приводит Интерфакс-Украина ответ Баканова на соответствующий вопрос.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

Ранее сообщалось, что рейтинг партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа», согласно данным последнего опроса, снижается в преддверии выборов в Раду.

В то же время партия музыканта Святослава Вакарчука, лидера группы «Океан Эльзы», укрепляет свои позиции.

Подробнее о предвыборной ситуации на Украине — в материале RT.