СБУ не зафиксировала попыток вмешательства России в выборы

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Врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов сообщил, что ведомство не зафиксировало попыток вмешательства России в досрочные выборы в Верховную раду.
СБУ не зафиксировала попыток вмешательства России в выборы
  • Reuters

«По состоянию на сейчас — нет», — приводит Интерфакс-Украина ответ Баканова на соответствующий вопрос.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

Ранее сообщалось, что рейтинг партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа», согласно данным последнего опроса, снижается в преддверии выборов в Раду.

В то же время партия музыканта Святослава Вакарчука, лидера группы «Океан Эльзы», укрепляет свои позиции. 

Подробнее о предвыборной ситуации на Украине — в материале RT.

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