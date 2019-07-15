Тимошенко предложила Зеленскому объединиться без Порошенко

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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому объединить в новоизбранном парламенте все проевропейские партии, кроме политсилы бывшего главы государства Петра Порошенко. 
Тимошенко предложила Зеленскому объединиться без Порошенко
  • © РИА Новости

Об этом она заявила в эфире телеканала ICTV.

«Мы предлагаем вне зависимости от того, будет большинство у президента самостоятельное или не будет, объединить в парламенте все демократические, проукраинские, проевропейские политические команды», — предложила украинский политик.

При этом она выступила против объединения с партией Порошенко «Европейская солидарность». По её словам, у партии экс-президента «только лозунги были проевропейские и патриотические», а «политика была коррумпированной». 

Ранее Тимошенко выразила поддержку Зеленскому.

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