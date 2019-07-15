В Госдуме оценили продление Украиной запрета на ввоз товаров из России

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал решение правительства Украины продлить действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

«Не думаю, что это решение нового руководства. Владимир Зеленский на данный момент даже не может снять министров. Сегодня всё решает старый парламент и премьер-министр. Надо дать ему какое-то время, посмотрим на назначения», — считает депутат.

Он также отметил, что Россия, в отличие от Украины, после введения ответных санкций отменила некоторые из них.

«У нас терпения хватает, мы подождём ещё какое-то время», — сказал Калашников.

Ранее правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Срок действия эмбарго продлён до 31 декабря 2020 года.