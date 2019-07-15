Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.

Заявление Луценко в своём Facebook опубликовала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Он считает, что необходимо «иметь в виду, что господин Вышинский формально является гражданином Украины».

«Передача его России является невозможной. По крайней мере до того времени, пока украинский суд не вынесет решение по его делу: виноват он или нет», — заявил Луценко.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что судьи, рассматривающие дело Вышинского, получали угрозы от должностных лиц в Киеве.