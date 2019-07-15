Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что передача главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского России невозможна, пока украинский суд не вынесет решение по его делу.
Луценко заявил о невозможности передачи Вышинского России
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Заявление Луценко в своём Facebook опубликовала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Он считает, что необходимо «иметь в виду, что господин Вышинский формально является гражданином Украины».

«Передача его России является невозможной. По крайней мере до того времени, пока украинский суд не вынесет решение по его делу: виноват он или нет», — заявил Луценко. 

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что судьи, рассматривающие дело Вышинского, получали угрозы от должностных лиц в Киеве.

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