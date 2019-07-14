«112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз
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Как сообщает СМИ, соответствующую рекомендацию телеканалу дал Международный редакционный совет.
«Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда «112 Украина» приняла решение отменить показ картины», — говорится в сообщении канала.
Там отметили, что некоторым сотрудникам уже пришли сообщения с угрозами.
Ранее националисты устроили у здания Службы безопасности Украины в Киеве акцию протеста с требованием не транслировать фильм Стоуна.
В ночь на 13 июля здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомёта. В результате атаки никто не пострадал. СБУ начала расследование по факту произошедшего.
В ОБСЕ осудили обстрел украинского телеканала.