«112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз

Телеканал «112 Украина» решил отказаться от показа фильма американского режиссёра Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».

Как сообщает СМИ, соответствующую рекомендацию телеканалу дал Международный редакционный совет.

«Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда «112 Украина» приняла решение отменить показ картины», — говорится в сообщении канала.

Там отметили, что некоторым сотрудникам уже пришли сообщения с угрозами.

Ранее националисты устроили у здания Службы безопасности Украины в Киеве акцию протеста с требованием не транслировать фильм Стоуна.

В ночь на 13 июля здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомёта. В результате атаки никто не пострадал. СБУ начала расследование по факту произошедшего.

В ОБСЕ осудили обстрел украинского телеканала.