«112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз

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Телеканал «112 Украина» решил отказаться от показа фильма американского режиссёра Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».
«112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз
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Как сообщает СМИ, соответствующую рекомендацию телеканалу дал Международный редакционный совет.

«Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда «112 Украина» приняла решение отменить показ картины», — говорится в сообщении канала.

Там отметили, что некоторым сотрудникам уже пришли сообщения с угрозами.

Ранее националисты устроили у здания Службы безопасности Украины в Киеве акцию протеста с требованием не транслировать фильм Стоуна.

В ночь на 13 июля здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомёта. В результате атаки никто не пострадал. СБУ начала расследование по факту произошедшего.

В ОБСЕ осудили обстрел украинского телеканала.

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