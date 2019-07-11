В Совфеде оценили идею советника Зеленского переименовать Россию

Короткая ссылка
Член Совета Федерации Сергей Калашников в беседе с Inforeactor оценил заявление советника Владимира Зеленского Никиты Потураева, который предложил переименовать Россию и русский язык.
В Совфеде оценили идею советника Зеленского переименовать Россию
  • Reuters

«Всё это из области политической риторики в рамках предвыборной кампании, которая сейчас идёт в Раду», — сказал Калашников.

Ранее сенатор Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал слова Потураева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить