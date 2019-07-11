В Совфеде оценили идею советника Зеленского переименовать Россию

Член Совета Федерации Сергей Калашников в беседе с Inforeactor оценил заявление советника Владимира Зеленского Никиты Потураева, который предложил переименовать Россию и русский язык.

Reuters

«Всё это из области политической риторики в рамках предвыборной кампании, которая сейчас идёт в Раду», — сказал Калашников. Ранее сенатор Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал слова Потураева.