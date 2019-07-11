Генконсульство подтвердило гибель двоих россиян в Греции

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Генеральное консульство России в Салониках подтвердило факт гибели двоих россиян во время урагана на полуострове Халкидики в Греции.
Генконсульство подтвердило гибель двоих россиян в Греции
  • Reuters

«К сожалению, погибли двое граждан России. Вчера в результате неблагоприятных погодных условий погибли двое россиян, которые находились в турпоездке на севере Греции», — приводит РИА Новости слова представителя генконсульства.

Отмечается, что мужчина и его маленький ребёнок погибли при падении дерева, рухнувшего из-за урагана.

Ранее сообщалось, что в результате мощного шторма на севере греческого полуострова Халкидики погибли по меньшей мере пять иностранных туристов, в том числе двое россиян.

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