Медведчук назвал Януковича предателем

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал в своём микроблоге в Twitter бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем.
Медведчук назвал Януковича предателем
  • РИА Новости

По мнению Медведчука, Янукович «никогда не был пророссийским, он был «проянуковичевским».

«Он, Азаров — они два года врали про «европейский выбор» для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну. Я с предателями не общаюсь», — написал Медведчук.

24 января суд в Киеве вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене. Экс-президента заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. В суде заявили, что вина бывшего главы государства полностью доказана.

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