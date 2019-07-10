Медведчук назвал Януковича предателем

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал в своём микроблоге в Twitter бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем.

По мнению Медведчука, Янукович «никогда не был пророссийским, он был «проянуковичевским».

«Он, Азаров — они два года врали про «европейский выбор» для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну. Я с предателями не общаюсь», — написал Медведчук.

24 января суд в Киеве вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене. Экс-президента заочно приговорили к 13 годам лишения свободы. В суде заявили, что вина бывшего главы государства полностью доказана.