Матвиенко призвала не позволить отнять общее прошлое России и Грузии

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала общество Грузии не дать радикалам-русофобам отнять общее прошлое и мирное будущее двух государств.
Матвиенко призвала не позволить отнять общее прошлое России и Грузии
  • РИА Новости

«Хочется сказать гражданам Грузии: не дайте радикалам-русофобам, каким бы то ни было внешним силам отнять у нас наше общее прошлое, наше мирное будущее», — цитирует ТАСС парламентария.

По её словам, грузинским властям стоит дать решительный отпор провокаторам, действия которых дискредитируют Грузию в глазах международного сообщества.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что из уважения к грузинскому народу не нужно вводить санкции в отношении Грузии

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе поддержал решение Путина, отметив, что барьеров между народами быть не должно

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