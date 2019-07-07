Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн

Короткая ссылка
Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт.
Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, злоумышленник «требовал за освобождение женщин $1 млн и вертолёт», а в определённый момент переговоров согласился освободить одну из заложниц за $100 тыс.

После этого полиция приняла решение войти в помещение штурмом и задержать мужчину.

Ранее в Одессе злоумышленник захватил в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений города.

Полиция провела операцию и задержала нарушителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить