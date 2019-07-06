Зеленский назначил нового главу Львовской области
Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
- ©president.gov.ua
«Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации», — говорится в указе Зеленского.
В июне Зеленский назначил временных руководителей Одесской и Полтавской областных государственных администраций.
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