Зеленский назначил нового главу Львовской области

Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации», — говорится в указе Зеленского. В июне Зеленский назначил временных руководителей Одесской и Полтавской областных государственных администраций.