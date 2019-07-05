В лагере альпинистов в Киргизии мужчина убил двух человек и взял заложницу

В лагере альпинистов «Хан-Тенгри» в Иссык-Кульской области на севере Киргизии злоумышленник застрелил двоих человек из карабина и скрылся с заложницей.

«В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области 29-летний местный житель Сергей Смирнов застрелил двух людей в столовой базового лагеря «Хан-Тенгри», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД республики.

Отмечается, что подозреваемый застрелил заместителя начальника лагеря и рабочего, а также ранил ножом местного жителя, который пытался задержать злоумышленника.

После совершения преступления он взял в заложницы 48-летнюю женщину и скрылся.

По данным МВД, конфликт произошёл на бытовой почве.

В июле прошлого года в Грузии Мцхетский городской суд арестовал 19-летнего пастуха, подозреваемого в убийстве семьи американцев, в том числе четырёхлетнего ребёнка.