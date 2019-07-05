В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,0

На северо-востоке Киргизии в Иссык-Кульской области произошло землетрясение магнитудой 5,0.

«Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксированы 5 июля в 08:12 по местному времени (05:12 мск)», — приводит ТАСС сообщение Института сейсмологии Национальной академии наук республики.

По данным киргизских сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 13 км, эпицентр находился в 48 км к юго-востоку от города Каракол.

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате подземных толчков нет.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в Таджикистане.