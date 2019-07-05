В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,0
«Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксированы 5 июля в 08:12 по местному времени (05:12 мск)», — приводит ТАСС сообщение Института сейсмологии Национальной академии наук республики.
По данным киргизских сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 13 км, эпицентр находился в 48 км к юго-востоку от города Каракол.
По предварительным данным, жертв и разрушений в результате подземных толчков нет.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в Таджикистане.