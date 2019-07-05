Постпред Украины заявил, что СБ ООН не должен обсуждать закон о госязыке
«Я хотел бы подчеркнуть, что принятие упомянутого закона является внутренним делом Украины и не влияет на поддержание международного мира и безопасности», — приводит РИА Новости текст письма.
Ельченко подчеркнул, что принятие закона «не должно быть предметом рассмотрения Совета Безопасности ООН».
20 мая Совбез отказался внести в повестку вопрос об украинском законе о госязыке. Против него проголосовали шесть стран.
Российский лидер Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа некоторых стран обсуждать эту тему.
Член Совета Федерации Ольга Тимофеева в беседе с ФАН прокомментировала решение стран об отказе от обсуждения закона.