Минобороны Белоруссии уточнило число пострадавших при салюте в Минске

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Во время праздничного салюта в Минске по случаю Дня независимости Белоруссии пострадали четыре человека, один из которых впоследствии скончался. Об этом сообщили в Министерства обороны страны.

«В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что комиссия министерства занимается расследованием произошедшего совместно со Следственным комитетом.

В ведомстве подчеркнули, что «заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее».

Там также выразили соболезнования семье погибшей женщины и пообещали оказать необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что во время салюта в Минске осколком снаряда была ранена женщина 1955 года рождения. Несмотря на своевременно оказанную помощь, она впоследствии скончалась.

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