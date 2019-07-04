Минобороны Белоруссии уточнило число пострадавших при салюте в Минске
«В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что комиссия министерства занимается расследованием произошедшего совместно со Следственным комитетом.
В ведомстве подчеркнули, что «заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее».
Там также выразили соболезнования семье погибшей женщины и пообещали оказать необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что во время салюта в Минске осколком снаряда была ранена женщина 1955 года рождения. Несмотря на своевременно оказанную помощь, она впоследствии скончалась.