Вышинский заявил о политических играх вокруг его дела

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Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе заседания в суде в Киеве заявил, что вокруг его дела продолжаются политические игры.
Вышинский заявил о политических играх вокруг его дела
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«Я считаю, что всё происходящее сейчас... свидетельствует только об одном — политические игры вокруг моего дела продолжаются. Никого истинное правосудие со стороны прокуратуры не интересует. Людей волнует только одно, чтобы я максимально долго находился под стражей», — сказал Вышинский.

3 июля Подольский суд Киева рассматривает дело руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Как сообщил адвокат Андрей Доманский, защита будет просить освободить Вышинского под личное поручительство.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

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