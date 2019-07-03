Вышинский заявил о политических играх вокруг его дела

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе заседания в суде в Киеве заявил, что вокруг его дела продолжаются политические игры.

«Я считаю, что всё происходящее сейчас... свидетельствует только об одном — политические игры вокруг моего дела продолжаются. Никого истинное правосудие со стороны прокуратуры не интересует. Людей волнует только одно, чтобы я максимально долго находился под стражей», — сказал Вышинский.

3 июля Подольский суд Киева рассматривает дело руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Как сообщил адвокат Андрей Доманский, защита будет просить освободить Вышинского под личное поручительство.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

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