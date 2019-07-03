Казахстан ратифицировал Договор о запрещении ядерного оружия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Ранее законопроект одобрил парламент страны.

Договор был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он вступит в силу после его ратификации 50 государствами.

Соглашение запрещает производство, испытание, приобретение, передачу, хранение и размещение ядерного оружия и ядерных взрывных устройств.

Кроме того, запрещается использование ядерного вооружения и применение угроз по его использованию.

Ранее экс-заместитель Генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил позицию России по договору.