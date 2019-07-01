Вакарчук назвал Крым российским

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Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Вакарчук назвал Крым российским
  • РИА Новости

«Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен», — заявил Вакарчук.

Позднее в беседе с изданием «Обозреватель», комментируя эту ситуацию, он рассказал, что оговорился и что «территориальная целостность и государственность Украины — это абсолютная ценность».

В феврале бывший украинский лидер Пётр Порошенко во время выступления на митинге в городе Жолква оговорился, назвав Украину «агрессором».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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