Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр

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Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. На церемонию российского лидера пригласил белорусский коллега Александр Лукашенко.
Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, игры начались в столице Белоруссии 21 июня.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на церемонию открытия II Европейских игр в Минск.

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