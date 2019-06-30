Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. На церемонию российского лидера пригласил белорусский коллега Александр Лукашенко.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, игры начались в столице Белоруссии 21 июня.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на церемонию открытия II Европейских игр в Минск.
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