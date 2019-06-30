Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр. На церемонию российского лидера пригласил белорусский коллега Александр Лукашенко.

Reuters

Об этом сообщает РИА Новости. Как отмечается, игры начались в столице Белоруссии 21 июня. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на церемонию открытия II Европейских игр в Минск.