В ДНР заявили об обстреле района Васильевской насосной станции ВСУ
- © Ministry of Defense of Ukraine
В ведомстве сообщили, что украинские силовики в 20:20 открыли огонь со стороны населённого пункта Новосёловка Вторая в направлении села Васильевка.
«Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъёма Южнодонбасского водовода, сотрудники которой были вынуждены укрываться в убежище», — приводит сообщение Донецкое агентство новостей.
Ранее сообщалось, что мина попала в крышу дома престарелых в подконтрольном ДНР городе Ясиноватая.