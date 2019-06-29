В ДНР заявили об обстреле района Васильевской насосной станции ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики обстреляли район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.

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В ведомстве сообщили, что украинские силовики в 20:20 открыли огонь со стороны населённого пункта Новосёловка Вторая в направлении села Васильевка. «Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъёма Южнодонбасского водовода, сотрудники которой были вынуждены укрываться в убежище», — приводит сообщение Донецкое агентство новостей. Ранее сообщалось, что мина попала в крышу дома престарелых в подконтрольном ДНР городе Ясиноватая.