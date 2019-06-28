Тимошенко выступила за принятие новой Конституции на референдуме

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украине нужна новая Конституция, поскольку действующая не защищает права людей.

«Конституция Украины не работает для защиты прав и свобод людей. И все статьи о правах людей так или иначе нарушаются», — сказала она в эфире телеканала «Украина».

По её мнению, новый закон должен быть написан обществом, а «не политиками, чиновниками или должностными лицами в кулуарах ВРУ под столом».

«Новая Конституция как новый общественный договор должна быть принята на Всеукраинском референдуме, и ни в коем случае не формальным образом», — цитирует Тимошенко её пресс-служба.

Ранее Тимошенко уже предлагала разработать новую Конституцию. Так, она говорила, что нынешняя не учитывает интересов граждан страны.

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