Украинский историк заявил о вкладе украинцев в реформы Петра I
Как пишет газета «Известия», мероприятие было организовано украинским Институтом национальной памяти.
«Все реформы Петра I скопированы с голландского образца. И он не знал, где брать эти образцы, этот «великий» гений, для реформирования. И это делалось украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, и немцами, которых массово Петр I привлекал к этому всему», — сказал Брехуненко.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении историка Владимира Вятровича, главы Института национальной памяти Украины