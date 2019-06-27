Украинский историк заявил о вкладе украинцев в реформы Петра I

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что большинство реформ Петра I сделаны «украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями». Об этом он рассказал на конференции в честь 310-летия Полтавской битвы.

Как пишет газета «Известия», мероприятие было организовано украинским Институтом национальной памяти.

«Все реформы Петра I скопированы с голландского образца. И он не знал, где брать эти образцы, этот «великий» гений, для реформирования. И это делалось украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, и немцами, которых массово Петр I привлекал к этому всему», — сказал Брехуненко.

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