Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат вновь вступил с ней в конфликт

Депутат Верховной рады и представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Берёза вновь вступил в конфликт с российской журналисткой Ольгой Скабеевой. Видео произошедшего в своём YouTube опубликовал телеканал «Россия 1».

На кадрах видно, как в ходе прямого эфира ток-шоу «60 минут» украинский политик подходит к Скабеевой, которая берёт интервью у заведующего кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николая Платошкина.

Журналистка предположила, что Берёза решил извиниться за инцидент, произошедший 24 января текущего года, когда оскорбил и толкнул Скабееву во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ.

«Вы всё время упоминаете: «Берёза, Берёза». Неужели больше ни один мужчина не задевает вас и больше никого в вашей фантазии нет?» — спросил он.

В ответ телеведущая отметила, что в этот раз нардеп говорит с ней по-русски, хотя в прошлый раз уверял, что не владеет языком.

«Я владею четырьмя языками... Тогда я не знал для вас», — ответил Берёза, который в январе, по словам Скабеевой, заявлял, что беседа на русском является «предательством интересов официального Киева».

Впоследствии политик продолжил разговор, однако слышны были лишь фрагменты его монолога. В связи с этим Скабеева отошла в сторону, завершив разговор.

25 января депутат Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал инцидент с телеведущей Ольгой Скабеевой, которую накануне оскорбил депутат Борислав Берёза.