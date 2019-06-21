На Украине сторонники ПЦУ захватили храм КП УПЦ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ровно вечернее».
Отмечается, что захват был совершён в тот момент, когда настоятель храма Виталий Друзюк был на поместном соборе УПЦ КП.
«Когда я вернулся с собора назад в Ровно, то обнаружил, что все замки в церкви сменили. Действовали коварно: пришли к нашему старосте, взяли ключи и заменили замки. Для этого привели чужих людей, которые набросились на наших прихожан и хор», — цитирует его издание.
По словам священнослужителя, захватчики установили охрану вокруг храма.
Подробнее о церковном конфликте на Украине — в материале RT.