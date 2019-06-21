Медведчук заявил, что Порошенко нашёл готовых ему помочь союзников

Короткая ссылка
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter рассказал о беседе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, состоявшейся в преддверии выборов.
Медведчук заявил, что Порошенко нашёл готовых ему помочь союзников
  • Reuters

«Перед президентскими выборами Порошенко лично мне говорил: «Я не допущу того, что делаешь ты. Ты пытаешься объединить и выдвинуть единого кандидата от юго-востока. Мне это невыгодно». Объединения не произошло, он таки нашёл союзников, готовых помочь ему, а не людям», — написал он.

Ранее Медведчук высказал мнение, что политика Порошенко привела к многократному увеличению тарифов на газ на Украине.

Также в марте эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление украинской стороны о плане действий на случай провала переговоров по транзиту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить