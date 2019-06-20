Эксперт оценил рабочую поездку Зеленского в Германию и Францию

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН оценил рабочую поездку президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию.

Как считает эксперт, все обстоятельства подталкивают Киев к тому, чтобы выстроить нормальные рабочие отношения с Москвой.

Ещё одним фактором он назвал желание Украины восстановить свою экономику. По словам Иванова, на Западе хорошо поняли, что все требуемые реформы на Украине умышленно тормозятся — и западный план буксует.

«Так что Евросоюз будет подталкивать Киев к диалогу с Москвой», — добавил он.

Ранее руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что рабочая поездка Зеленского в Германию и Францию была провальной.