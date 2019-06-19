Саакашвили порекомендовал Зеленскому фонтаны Одессы

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому одесские фонтаны, отметив, что они ничем не хуже мариупольских.

«В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже!» — иронично написал политик в комментарии к опубликованному на своей странице в социальной сети Faceebook видео.

На кадрах видно, как Саакашвили бежит сквозь бьющие струи воды вместе жителями города, умывается холодной водой и фотографируется с узнавшими его горожанами.

Ранее сообщалось, что Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе после выступления на Театральной площади.

По некоторым данным, лидер принял подобное решение из-за большого количества собравшихся вокруг граждан, преградивших ему дорогу к автомобилю.