Саакашвили порекомендовал Зеленскому фонтаны Одессы

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому одесские фонтаны, отметив, что они ничем не хуже мариупольских.
Саакашвили порекомендовал Зеленскому фонтаны Одессы
  • РИА Новости

«В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже!» — иронично написал политик в комментарии к опубликованному на своей странице в социальной сети Faceebook видео.

На кадрах видно, как Саакашвили бежит сквозь бьющие струи воды вместе жителями города, умывается холодной водой и фотографируется с узнавшими его горожанами.

Ранее сообщалось, что Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе после выступления на Театральной площади.

По некоторым данным, лидер принял подобное решение из-за большого количества собравшихся вокруг граждан, преградивших ему дорогу к автомобилю.

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