Эксперт прокомментировал слова Волкера о намерении Украины купить военную технику у США

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал заявление специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что Киев намерен купить оружие у Соединённых Штатов.

«Пусть никого не смущают ежегодно выделяемые миллионные суммы на военную «помощь» Украине. Американцы ничего никому не дают просто так. Они дают вам в долг деньги, на которые вы должны у них что-то купить», — заявил Родионов.

По его словам, в этом вопросе есть и политическая составляющая — выражение поддержки.

Со своей стороны, политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что речь идёт о закупках за счёт той помощи, которую выделяет американский бюджет на украинские военные нужды.

«Большая часть этих денег останется в США. Они будут потрачены на закупку не самого нового и не самого мощного вооружения, на его обслуживание, запчасти к нему, обучение специалистов, оплату труда инструкторам, на транспортировку обучаемых специалистов, аренду земли, складских площадей и так далее», — отметил он.

Ранее Волкер заявил, что надеется приехать с визитом на Украину.