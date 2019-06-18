В Кремле отметили схожесть позиций Зеленского и Порошенко

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле склонны согласиться с мнением, что позиции украинского лидера Владимира Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко похожи.
В Кремле отметили схожесть позиций Зеленского и Порошенко
  • Reuters

Об этом он сказал, комментируя вопрос журналиста о похожих тезисах, которые используются как Зеленским, так и Порошенко.

«Мы внимательно следим (за риторикой Зеленского. RT), и мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиций, которые сейчас начинают набирать очертания», — отметил Песков.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что Зеленский «превращается» в своего предшественника — Петра Порошенко.

В мае экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал Зеленскому налаживать диалог с Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить