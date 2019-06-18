В Кремле отметили схожесть позиций Зеленского и Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле склонны согласиться с мнением, что позиции украинского лидера Владимира Зеленского и экс-президента Украины Петра Порошенко похожи.

Об этом он сказал, комментируя вопрос журналиста о похожих тезисах, которые используются как Зеленским, так и Порошенко.

«Мы внимательно следим (за риторикой Зеленского. —RT), и мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиций, которые сейчас начинают набирать очертания», — отметил Песков.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что Зеленский «превращается» в своего предшественника — Петра Порошенко.

В мае экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал Зеленскому налаживать диалог с Москвой.