На Украине более 100 населённых пунктов остались без электричества

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что более 100 населённых пунктов в стране остались без электричества из-за непогоды.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи были обесточены 107 населённых пунктов в трёх областях», — указывается в заявлении.

Уточнятся, что без электричества остались люди во Львовской, Закарпатской и Луганской областях.

Бригады энергетиков занимаются восстановлением электроснабжения.

Ранее в Аргентине и Уругвае произошли массовые сбои в работе электросетей, без света остались около 48 млн человек.