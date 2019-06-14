Зеленский предложил жителям Львовщины трёх кандидатов в губернаторы

Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области трёх кандидатов в губернаторы региона.

«Добрый день, Львовская область! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть трое претендентов на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих людях. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще – кто вам больше нравится?» — написал Зеленский в Facebook.

Далее он представил трёх кандидатов: Дениса Шмигаля, Максима Козицкого и Маркияна Мальского.

Ранее Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины.